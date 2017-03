Waar sommige Belgische media Ollander Terpstra aan de hoogste boom ophangen, wordt hij door zijn ploeg volledig in bescherming genomen. Wielrennen, zeker wanneer hun landgenoten op eigen bodem goed presteren, is voor Vlamingen een uitlaatklep om het aangeboren minderwaardigheidscomplex tegenover Nederlanders te laten vieren.

Zo laat columnist Hugo Camps in Het Laatste Nieuws optekenen: ’Terpstra is sinds jaar en dag getatoeëerd als linkebal. Zijn Nederlandse fans noemen dat sluwheid en koersinstinct, maar in Vlaanderen is linkeballen een misdrijf tegen sportiviteit. Het negatieve koersgedrag van Terpstra is diep treurig. Eigenlijk hoort zo’n renner niet in een ploeg als QuickStep.’

Bij de ploeg halen ze hun schouders op voor de negatieve commentaren. „Ik vind het negatieve sentiment rond Terpstra belachelijk”, benadrukt ploegmanager Patrick Lefevere. "Niki is niet de gemakkelijkste jongen wanneer hij niet bij jou in de ploeg zit. Zijn gedrag in Gent-Wevelgem is echter volledig te rechtvaardigen. Sagan speelde ook spelletjes. Misschien had Niki nog een keer het gat dicht moeten rijden, maar de stalorders vanuit de ploegleiderswagen waren ook om niet te rijden.”

Ook Tom Boonen begrijpt niks van de polemiek. Zeker de kritiek van Sagen op Terpstra valt bij hem niet in goede aarde. "Sagan klaagt veel en hij zaagt veel”, wijst Boonen naar de Slovaak. "Dit is de moeilijkste en de drukste periode uit zijn leven. Op een bepaald moment word je dat gewoon moe. Niki heeft niet gefaald. Sagan heeft gefaald. Sagan was de snelste en is de wereldkampioen, het was aan hem om te reageren. Sagan is de enige die de koers heeft verloren.”