Kenny Tete: ’Niet mijn pakkie-an’

"Natuurlijk was het een heerlijk gevoel om bij Oranje in de basis te beginnen. Daar spreekt veel vertrouwen uit. En daar ben ik superblij mee”, aldus de rechtsback, die bij Ajax bankzitter is, maar van interim-bondscoach Fred Grim wél de voorkeur kreeg boven Joël Veltman. "Ik wil deze lijn doortrekken. Of Peter Bosz nu een lastige keuze heeft te maken? Dat is niet mijn pakkie-an”, aldus Tete. "Ik sta er altijd als hij me nodig heeft.”

Tete mocht starten tegen de Italianen bij de gratie van zijn Feyenoord-collega Rick Karsdorp. "Ik had een liesblessure, aan de linkerkant. Die voelde hetzelfde aan als vorig jaar, dus ik schrok er een beetje van. In goed overleg is besloten dat ik niet zou spelen. Jammer, het was een goede wedstrijd voor mij geweest. Dan zondag maar knallen”, aldus de vleugelverdediger achter wiens naam naar eigen zeggen nog een klein vraagteken staat. "De wedstrijd van zondag missen, zou erg zijn. Ook voor Feyenoord. Ik ga me bij Feyenoord laten behandelen. Met de warming-up heb ik wat klachten, maar als ik eenmaal warm ben kan het gewoon, denk ik.”

Foto: AFP

De Feyenoorder gaf aan dat de Klassieker in het trainingskamp van Oranje al een thema was. "We spelen FIFA17 tegen elkaar (op de spelcomputer, red.) en dan maken we soms potjes Feyenoord tegen Ajax. We hebben elkaar net allemaal een hand gegeven en met een glimlach gezegd: ’Ik zie je zondag'.”