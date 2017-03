Koeman kreeg eerder slecht nieuws over zijn vleugelverdediger Seamus Coleman. De aanvoerder van Ierland hield een dubbele beenbreuk over aan een wilde tackle van Neil Taylor van Wales en is dit seizoen ook niet meer inzetbaar.

Everton treft zaterdag Liverpool in de 'Merseyside Derby'. Het team van Koeman staat zevende in de Premier League, Liverpool is de nummer vier.