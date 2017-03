"Als ik die polsblessure niet had gehad, had ik er nog in gezeten", verklaarde 'The Cobra' na zijn verliespartij tegenover RTL7.

"Na vier, vijf of zes legs merk ik gewoon dat mijn pols pijn gaat doen. Dan had ik vanavond van Phil gewonnen en eerder in de Premier League van Raymond van Barneveld." Klaasen nam in Cardiff een 4-1 voorsprong tegen Taylor, maar verloor uiteindelijk toch met 7-5. Ook tegen Van Barneveld stond Klaasen eerder met 4-1 voor.

"Nu is het tijd voor herstel", weet Klaasen. "Maandag krijg ik bericht van de specialist en dan ga ik een operatie inplannen. Dat zal ergens halverwege mei zijn."