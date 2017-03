'Barney' trekt goede vorm in Premier League door

De Hagenaar was met 7-2 te sterk voor James Wade, op wie Van Barneveld nu een voorsprong van vier punten heeft.

Vastberaden

Van Barneveld zag in de partijen voor hem zijn concurrenten Phil Taylor (winst op Jelle Klaasen) en Gary Anderson (te sterk voor Adrian Lewis) passeren in de stand, maar de Hagenaar was vastberaden zijn twee punten mee te nemen uit Cardiff. "Ik sta nu op tien, en we gaan er gewoon voor om daar twaalf van te maken", was Barney zelfverzekerd bij RTL7.

Slechte dag

En Van Barneveld profiteerde optimaal van de slechte dag van Wade. Zonder zelf groots te spelen nam de halve finalist van het afgelopen WK een 5-0 voorsprong, voordat Wade een leg op zijn naam schreef. De pijl waarmee de Engelsman de stand op 5-1 bracht, was pas de tweede pijl in zes legs die Wade op een dubbel kreeg.

In het restant van de partij gunde de bedwinger van Michael van Gerwen (vorige week) en Taylor (twee weken geleden in Ahoy) Wade nóg een leg, maar won hij uiteindelijk met 7-2 en heeft daardoor de derde plaats weer in handen.