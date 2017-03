Van Barneveld 'was wel een beetje verbaasd'

"De stand bovenin is leuk", zei Van Barneveld bij RTL7. De Hagenaar ging door de zege op Wade naar twaalf punten, maar weet Phil Taylor en Gary Anderson met elf punten in zijn nek, terwijl hij zelf dicht bij Michael van Gerwen en Peter Wright staat.

Spanning

"Dit is wat ik wil, wat de kijkers willen", aldus Barney. "Elke week is er nu gewoon spanning. Volgende week in Dublin is het weer erop of eronder." In dat licht had Van Barneveld zich wel een beetje verbaasd over de tegenstand die hij van Wade kreeg. "Speelronde 9 is toch een beetje apart. Iedereen gaat erin met het idee van 'ik ben toch wel door', maar de punten die je in ronde 9 haalt gaan wel weer mee naar de play-offs."

Losgelaten

De zege op Wade betekende de vierde overwinning in de laatste vier duels voor Van Barneveld. "Ik heb het de laatste weken wat meer losgelaten", verklaarde Barney. "Een overwinning is super, en verlies je, dan is er altijd weer een next week."