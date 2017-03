Mighty Mike liet in speelronde 9 weinig heel van Dave Chisnall en was de Engelsman met 7-1 de baas.

Uitdager

Peter Wright, zijn eerste uitdager in de stand, had vanwege het afhaken van Kim Huybrechts een 7-0 overwinning in de schoot geworpen gekregen. Van Gerwen was er daardoor veel aan gelegen een ruime overwinning in de laatste speelronde neer te zetten.

En daar slaagde de Brabander zonder veel moeite in. Binnen no-time liep Van Gerwen uit naar 3-0, waarna Chisnall in de vierde leg zes pijlen kreeg op een finish. 'Chizzy' slaagde er echter niet in die te verzilveren, waarna Van Gerwen uitliep naar 5-0. Pas in de zesde leg kwam Chisnall op het scorebord, maar de wereldkampioen werd er niet warm of koud van en liep uit naar 7-1.