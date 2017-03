KNVB speelt paniekvoetbal

Decossaux bewees na de 2-0 nederlaag bij Bulgarije ongewild dat het bij de KNVB sportief en organisatorisch een puinhoop is. Na het mislopen van het EK dreigt ook het WK 2018 uit het zicht te verdwijnen, heeft de proftak in Zeist na twee keer een ontslag op rij geen bondscoach in dienst, geen algemeen directeur, een tweemansrvc en een eenmansbestuur. Daarnaast is de bondsvoorzitter gekozen ondanks 21 onthoudingen van de 58 stemgerechtigden.

Haast

Die bondsvoorzitter, Michael van Praag, kreeg gisteren op eigen verzoek twee pagina’s bij KNVB-mediapartner Algemeen Dagblad, waarin hij verwoede pogingen deed om alle straten bij de KNVB schoon te vegen. Hij zei dat ze bij de KNVB precies weten wat ze doen – dan is waakzaamheid geboden – en kondigde direct aan dat er begin volgende week meer duidelijkheid moet zijn over de nieuwe bondscoach en wat Oranje nodig heeft. Vanwaar die haast als de volgende interlands eind mei zijn? Die haast werkt nieuwe ad-hoc beslissingen in de hand en die zijn bij de KNVB tot dusver desastreus uitgepakt. Of is de voetbalbond iets opgeschoten met het ontslag van Hiddink als bondscoach en de aanstelling en het inmiddels afvoeren van de onervaren Blind?

Volgens de bondsvoorzitter is de buitenwacht – media en publiek – in paniek geraakt door de nederlaag tegen Bulgarije, maar de KNVB juist niet. Hoe kortzichtig.

Ruggespraak

Blind werd bijna stante pede ontslagen door commercieel directeur Decossaux en technisch directeur Van Breukelen. Zonder daarvoor intern en extern ruggespraak te houden met goede voetbalmensen eigende het duo zich de competenties toe om Blind tegen zijn zin in de laan uit te sturen.

Maar deze goede voetbalmensen – onder anderen Louis van Gaal en de vier technisch directeuren van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ – zijn intussen wel gevraagd mee te denken aan een oplossing voor het technische vacuüm, waarin het onthoofde Nederlands elftal verkeert. Volgens de bondsvoorzitter zijn Van Gaal, Marc Overmars, Marcel Brands, Martin van Geel en Max Huiberts goed om binnen een week een ei te leggen. Een oude truc, waarmee de KNVB het kwintet deelgenoot maakt van de te nemen beslissing. Een vorm van schijninspraak. ’Jullie hebben toch mogen meepraten’.

Tegengas

Van Praag zegt dat hij over een jaar een swingende tent van de KNVB heeft gemaakt en geeft geen tegengas als Louis van Gaal als een van de poppetjes in de nieuwe bestuursstructuur naar voren wordt geschoven. Het zou gaan om de functie van bestuursvoorzitter KNVB, de daadwerkelijke baas in Zeist die slechts verantwoording aflegt aan een zeskoppige rvc met Van Praag als beoogd voorzitter.

De clubs houden tandenknarsend hun kruit droog, maar ervaren dat de bestuurders in Zeist helemaal niets hebben geleerd van het recente verleden, van hun zonnekoningengedrag. Gijs de Jongs benoeming in augustus 2016 als algemeen directeur KNVB werd afgeschoten door de profclubs, omdat deze benoeming in beslotenheid en zonder enig overleg met de profs was geregeld. Ook een tweede poging om De Jong op het pluche te hijsen mislukte tijdens de najaarsvergadering in november 2016. Vervolgens wist Van Praag 22(!) van de 58 stemgerechtigden – 21 onthoudingen, 1 tegen – niet achter zich te krijgen bij de stemming voor het bondsvoorzitterschap.

Flirt

En nu proberen ze het weer bij de KNVB. Van Praag heeft op papier als bondsvoorzitter niets te vertellen, maar gaat er zoals gezegd een swingende tent van maken en met Van Gaal in de rol van bestuursvoorzitter wordt opzichtig geflirt. Terwijl die functie op dit moment niet eens bestaat. Bij de voetbalbond zijn ze bezig een nieuwe organisatiestructuur neer te zetten, die eind 2017 moet staan en zijn ingevuld. Bij de bondsvergadering van de KNVB tien dagen geleden werd het hele tijdspad van de transitie besproken en afgehamerd. Eerst wordt over eventuele kleine aanpassingen (minder onafhankelijke commissarissen en meer commissarissen namens de clubs) onderhandeld, na de zomer moeten de profielschetsen volgen en pas in oktober, november van dit jaar volgen de poppetjes.

Een voortijdige benoeming van Van Gaal zou dwars door dit proces heenfietsen. Zulk ad-hoc-beleid en amateurisme bij de KNVB storen de clubs mateloos en zijn er volgens hen de oorzaak van dat Nederland inmiddels is afgezakt naar plaats 31 of 32 op de nieuwe FIFA-wereldranglijst, die volgende week wordt gepubliceerd.

Goede kant op

Toch gaat het bij de KNVB in heel veel opzichten de goede kant op. Vinden bondsvoorzitter Michael van Praag en interim-directeur Jean-Paul Decossaux tenminste.