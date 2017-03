’Zeist’ zoekt hulp bij topclubs

In het geheim heeft al een gesprek plaatsgehad waarbij is gevraagd hoe de vier belangrijkste clubs van de Eredivisie aankijken tegen de huidige situatie rond Oranje en de KNVB. Het verzoek vanuit Zeist kwam daags na het ontslag van Danny Blind en in allerijl wilden Decossaux en Van Breukelen een ontmoeting hebben. Wat Ajax, PSV, Feyenoord en AZ tegen de twee KNVB-directeuren hebben verteld, is niet bekend.

Opmerkelijk

Het verzoek om hulp is opmerkelijk, omdat niet eerder aan de directies van de vier clubs is gevraagd of ze willen meedenken en juist deze week bekend werd dat Louis van Gaal als adviseur moet gaan opereren.