Daarentegen is de reactie van enkele Feyenoord-supporters betreffende de tucht- en beroepszaak van Tonny Vilhena onaanvaardbaar. Nadat de naam van de aanklager betaald voetbal van de KNVB in de publiciteit kwam, volgden ’vervelende persoonlijke reacties, waarvan last werd ondervonden’ en ook in de werkkring van de aanklager werd last ervaren. Aldus betrokkenen. Ongetwijfeld om geen olie op het vuur te gooien, meed de KNVB-woordvoerder angstvallig het woord ’bedreiging’.

Wel deed die KNVB-man voor de beroepszaak een dringend beroep op de aanwezige media om geen namen van aanklagers en beroepscommissieleden te publiceren. Ter bescherming van de privacy van deze personen, die vrijwillig hun functie bij de KNVB uitoefenen en niet hebben gekozen voor een rol in de publiciteit.

Aan de ene kant is dat vanuit de KNVB gezien een volstrekt begrijpelijk verzoek, om bedreigingen te voorkomen. Aan de andere kant is het wijken voor supportersterreur of op z’n minst rekening houden met excessief supportersgedrag. Daarom moeten voetbalbond en aanklagers betaald voetbal zulke dreigementen – ’vervelende reacties’ – niet pikken en aangifte doen van zulke uitingen. Al is het maar om een daad te stellen en het recht eerlijk zijn beloop te laten krijgen, want die ’vervelende reacties’ zouden een tucht- of beroepszaak zomaar kunnen beïnvloeden. Daders moeten niet zomaar wegkomen met dergelijk dreiggedrag.

Dat er woensdag in de beroepszaak een andere aanklager betaald voetbal het strijdperk met Feyenoord-jurist Joris ’Driepunter’ van Benthem betrad dan in de tuchtzaak, was volgens de KNVB, omdat de geplaagde aanklager van de tuchtzaak niet beschikbaar was. Overigens liet scheidsrechter Danny Makkelie desgevraagd weten dat hij niet was bedreigd in zake Vilhena.

De hoofdagent in Dordrecht, onder de rook van Rotterdam, kwam woensdag tijdens de beroepszaak plotseling, onverwacht en ongepast met de verklaring dat hij de actie van Vilhena als ’niet buitensporig gebruik van de arm’ bestempelde. Een lezing die door veel van zijn collega’s werd getorpedeerd.

Uiteindelijk valt te constateren dat het recht in de zaak Vilhena ondanks dreigementen zijn beloop heeft gekregen. Al denken diverse Feyenoord-aanhangers daar anders over gezien hun gefrustreerde reacties op de diverse sociale media. Zoals opmerkingen dat de Feyenoorder is bestraft door de KNJB – J staat dan voor joden – in plaats van KNVB. Je kan je indenken dat de leiding van Feyenoord niet overal op reageert. Maar getuige alle publiciteit in de zaak Vilhena is dit na de uitspraak een uitgelezen kans om een signaal af te geven. En openlijk afstand te nemen van stuitende reacties uit de eigen achterban.

Omdat zulke ongeleide projectielen net zo goed tussen de fans van Ajax zitten, is het goed dat het moratorium voor Feyenoord- en Ajax-supporters op het bezoeken van elkaars wedstrijden blijft gehandhaafd. Het scheelt zondag bij de Klassieker een hoop geld, politie-inzet en draagt bij tot een fatsoenlijker atmosfeer zonder sis- of bomgluiden.