'Schöne verreweg beste die hier heeft gespeeld'

Dat Schöne zich via SC Heerenveen, De Graafschap, NEC en nu Ajax heeft opgewerkt tot een van de sympathiekste gezichten van de Eredivisie, verbaast werkelijk niemand die ooit met hem gewerkt heeft. Overal voeren de verhalen over zijn relaxte, rustige voorkomen de boventoon.

Opgroeiend in Roskilde stapt de dan tienjarige Schöne in 1996 over naar het toenmalige Taastrup B70, inmiddels Taastrup FC. Bij een van de grootste amateurclubs in de regio begint zijn tocht richting het beloofde land.

Niet vergeten

"Ik kan nog steeds niet geloven dat ik met zo’n goede voetballer heb gespeeld”, zegt leeftijdsgenoot Jesper Fuhrmann op een regenachtige middag in de kantine van Taastrup FC, waar jeugdspelertjes zich klaarmaken voor hun training. Het maken van een afspraak in het kleine plaatsje is binnen een paar minuten geregeld. De trotse Fuhrmann en Ingolf Skafte (65), voormalig hoofd opleidingen, zijn de Deens international niet vergeten. Hoe kunnen ze ook.

Skafte: "Hij is verreweg de beste voetballer die hier heeft gespeeld. Een paar jongens hebben de Deense Superligaen gehaald, maar niemand is zover gekomen in Europa.” Schöne schrijft op deze plek al geschiedenis, door inmiddels als veertienjarige spelmaker met zijn ploeg kampioen te worden in Denemarken. Taastrup staat opeens in de schijnwerpers.

Niet te beschrijven

"We wonnen veel, heel veel”, herinnert Fuhrmann, doelman in dat team, zich. "Ik kan haast niet beschrijven hoe goed Lasse was op die leeftijd. Het was: geef de bal aan Lasse en we zien wel wat er gebeurt.” Skafte knikt instemmend: "Geweldig om die wedstrijden te bekijken. Lasse was de beste speler, maar nog niet superveel beter dan de anderen. Hij bleef zich wel ontwikkelen. Stapsgewijs, zoals in zijn hele carrière.”

De keuze voor Taastrup blijkt dus de juiste. Schöne wordt na dat kampioensjaar, net als acht (!) anderen, weggeplukt door een profclub: Lyngby BK. Al zijn eveneens weggekaapte talentvolle ploeggenoten komen later terug naar Taastrup. Sommigen, zoals Fuhrmann, spelen er nog steeds.

Biscuitjes

Het succesvolle jeugdteam wordt in dat jaar – 2000 – dus rücksichtslos uit elkaar gehaald. De herinneringen aan Schöne blijven. "Lasse was een rustige, maar heel grappige gast”, vindt Fuhrmann, die in die tijd zelf kiest voor FC Nordsjaelland. „Het gebeurde niet vaak dat er op die leeftijd van tien jaar nieuwe spelers bij onze club kwamen. We hebben echt een goede tijd gehad. Lasse vond het leuk om biscuitjes in zijn mond om te draaien. Of om te hinniken als een paard. Vaak imiteerde hij een paard voor het raam, als een van ons langsliep. Dat was elke keer weer lachen.”

Oude liefde roest niet, zeker niet in dit geval. Als Skafte of Fuhrmann, die in Denemarken veel wedstrijden van Ajax bekijken, eens vragen om tickets voor Ajax, liggen de kaarten klaar in de lounge van de Amsterdam ArenA. Ook als jonge speler in Nederland keert hij nog geregeld terug naar zijn roots.

Upper class

Dat Schöne op veertienjarige leeftijd kiest voor het bescheiden Lyngby in plaats van de grotere clubs als FC Kopenhagen en Brøndby, zegt veel over zijn persoonlijkheid. "Ik denk dat hij nu dezelfde keuze zou maken”, vertelt Birger Jørgensen, de man die de middenvelder na twee jaar verkoopt aan SC Heerenveen. "Een club als Brøndby is wat ruiger, wat meer working class. Niet dat daar iets mis mee is, maar hier in Noord-Kopenhagen is het meer upper class. Wij werken ook hard, maar meer op een holistische manier. Die omgeving past beter bij Lasse.”

In Lyngby gaat het snel. "Lasse vertrok in 2002. In die tijd scoutten clubs nog spelers van zo’n leeftijd, tegenwoordig begint het al met acht jaar. We hadden geen keuze, omdat Lyngby een jaar ervoor failliet was gegaan en vier divisies degradeerde. We hebben hem echt voor een schijntje verkocht aan Heerenveen”, vertelt Jørgensen, die het met de wijsheid van nu nog mooier vindt dat Schöne bij Ajax speelt.

Keuken

"Ik zat bij hem thuis in de keuken, met zijn ouders erbij. Ik was net begonnen bij deze club, werkte me een slag in de rondte en probeerde hen over te halen voor Lyngby te kiezen. Lasse zei toen dat het zijn grote droom was om ooit voor FC Barcelona of Ajax te spelen. Toen hij in Amsterdam terechtkwam, was ik de eerste om hem een bericht te sturen.”

Jørgensen denkt dat Schöne nauwelijks is veranderd. Tegenwoordig een familieman, die nog steeds geïnteresseerd is in meer dan voetbal. En die het weinig kan schelen wat anderen van hem denken.

Geen leider

"Lasse is geen leider. Hij is nog steeds heel rustig en relaxed. Soms – naar mijn mening – te relaxed. Hij was toen al een heel elegante, slimme speler. Maar geen harde werker. Eerder het tegenovergestelde. In het huidige voetbal, met steeds meer lopers en fysiek, zou het lastiger voor hem zijn geweest om door te breken.”

Jørgensen weet het begin deze eeuw echter zeker. Schöne is het pareltje van de opleiding van Lyngby. "We hebben nooit problemen met hem gehad, maar wel met ouders van andere spelertjes. Die zeiden: ’Lasse rent nooit en werkt niet hard, waarom speelt hij altijd?’. Terwijl wij konden zien dat hij iets speciaals had. Het boeide hem weinig. En weet je, van zijn lichting is hij de enige die is doorgebroken. Tja, Lasse is Lasse.”