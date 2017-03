'Schöne droomde van Barcelona en Ajax'

"Lasse vertrok in 2002", aldus Jørgensen. "In die tijd scoutten clubs nog spelers van die leeftijd, tegenwoordig begint het al met acht jaar. We hadden geen keuze, omdat Lyngby een jaar ervoor failliet was gegaan en vier divisies degradeerde."

Keuken

Jørgensen vindt het met de wijsheid van nu nog mooier dat Schöne bij Ajax speelt. "Ik zat bij hem thuis in de keuken, met zijn ouders erbij. Ik was net begonnen bij deze club, werkte me een slag in de rondte en probeerde hen over te halen voor Lyngby te kiezen. Lasse zei toen dat het zijn grote droom was om ooit voor FC Barcelona of Ajax te spelen. Toen hij in Amsterdam terechtkwam, was ik de eerste om hem een bericht te sturen.”

