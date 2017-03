"Het doel was uiteraard om iets verder naar voren te zitten’’, zei de negentienjarige Formule 1-coureur vrijdag bij de presentatie van het programma van de Race Dagen in Zandvoort. "We rijden nog steeds vijfde en pakken punten. Ik weet zeker dat we nog gaan verbeteren. De mogelijkheden zijn enorm."

Verstappen finishte de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen zondag in Melbourne als vijfde. Deze week werd bekend dat de Limburger nog wat langer moet wachten op de nieuwe motor van Renault die moet zorgen dat Red Bull kan wedijveren met Mercedes en Ferrari.