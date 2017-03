Reijns stopt met zwemmen: 'Het zal helaas een droom blijven'

,,Na tien jaar topsport te hebben bedreven heb ik besloten een einde te maken aan deze bijzondere carrière. Mijn droom was deelname aan de Olympische Spelen, het hoogst haalbare in de sport. Het zal helaas een droom blijven'', aldus de 29-jarige Reijns.

De zwemmer deed diverse keren mee aan grote kampioenschappen, maar individueel succes bleef uit. Wel zwom hij mee in de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag die zilver veroverde bij de WK van 2015 in Kazan. Zijn laatste grote toernooi was de EK van 2016 in Londen. Reijns zwom de series van de 4x200 meter vrije slag. Het Nederlandse estafettekwartet pakte in de finale goud.

Bij Reijns werd in 2012 teelbalkanker geconstateerd. Hij is na een behandeltraject weer gezond verklaard.