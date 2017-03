Vlaar terug in AZ-basis: ‘Enorme stappen gemaakt'

“We hebben de afgelopen weken gebruikt om hard, maar vooral goed te trainen in bepaalde systemen en op verschillende manieren”, vertelt trainer John van den Brom een dag voor de wedstrijd. “Daarin heb ik gezien dat Vlaar enorme stappen heeft gemaakt. Dat kan hij morgen weer laten zien in een wedstrijd. Jahanbakhsh is niet fit genoeg om te starten, maar wel om in te vallen. Het feit dat we komende week drie wedstrijden spelen, speelt ook mee in de beslissing om hem niet aan de aftrap te laten verschijnen.”

Na een moeizame periode won AZ de afgelopen competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag op overtuigende wijze (4-0). “Als ik zie hoe we die wedstrijd hebben gespeeld en de weken daarna hebben doorgetraind, dan heb ik daar een heel goed gevoel over. Je ziet vertrouwen, spelvreugde, maar ook heel veel bereidheid om elkaar te helpen, beter te maken en als team beter te worden. Ik hoop dat we dat tegen Groningen terug gaan zien.”