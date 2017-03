Rins debuteert dit seizoen in de MotoGP, de koningsklasse van het WK wegrace. De 21-jarige Spanjaard reed in de openingsrace in Qatar naar de negende plaats.

Rins reed eerder in de Moto3 en Moto2 en won twaalf keer een grand prix. De medische staf van het Japanse fabrieksteam onderzoekt de enkel van Rins over enkele dagen opnieuw om te beoordelen of hij kan afreizen naar Argentinië voor de tweede MotoGP-race van dit jaar (9 april).