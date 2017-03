Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bosz maakt zich geen zorgen om De Ligt

50 min geleden

Matthijs de Ligt ging de afgelopen weken bij Ajax in de fout tegen Excelsior en in het shirt van Oranje tegen Bulgarije. Voor Bosz is dat geen reden om de zeventienjarige verdediger aan de kant te houden bij de Klassieker van zondag tegen Feyenoord.