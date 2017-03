Van Bronckhorst heeft geen trek in Oranje

De voormalige aanvoerder van het Nederlands elftal volgde afgelopen week met pijn in het hart de ontwikkelingen bij de nationale ploeg. "Het was zeer teleurstellend. Zeker wat betreft het resultaat tegen Bulgarije, maar ook daarna het ontslag van de bondscoach. Het was geen heel goede week voor het Nederlandse voetbal", zei Van Bronckhorst met gevoel voor understatement.

Hoe verder na het ontslag van bondscoach Danny Blind, dat is nu de vraag. "Daar kan ik niets over zeggen, dat is aan de KNVB. Ik kan alleen maar hopen dat het positief gaat uitvallen voor het Nederlandse voetbal", aldus Van Bronckhorst. In Amsterdam verkondigde trainer Peter Bosz dezelfde boodschap. "Ik ga me er niet mee bemoeien, dat is aan de KNVB."