Programma Premier League Darts bekend

Na de vijftiende speelronde in Aberdeen, op donderdag 11 mei, gaan de beste vier darters door naar de play-offs. Op 18 mei vinden in The O2 in Londen de halve finales en de finale plaats op één avond. Bekijk het complete programma hieronder.

Speelronde 10, donderdag 6 april, 3Arena, Dublin James Wade v Michael van Gerwen Raymond van Barneveld v Phil Taylor Dave Chisnall v Peter Wright Adrian Lewis v Gary Anderson James Wade v Raymond van Barneveld

Speelronde 11, donderdag 13 april, Echo Arena, Liverpool Gary Anderson v Dave Chisnall Michael van Gerwen v Peter Wright Adrian Lewis v Raymond van Barneveld Phil Taylor v James Wade Peter Wright v Gary Anderson

Speelronde 12, donderdag 20 april, SSE Arena, Belfast Dave Chisnall v Adrian Lewis Phil Taylor v Gary Anderson Peter Wright v James Wade Michael van Gerwen v Raymond van Barneveld Dave Chisnall v Phil Taylor

Speelronde 13, donderdag 27 april, Barclaycard Arena, Birmingham James Wade v Adrian Lewis Dave Chisnall v Michael van Gerwen Phil Taylor v Peter Wright Gary Anderson v Raymond van Barneveld Adrian Lewis v Michael van Gerwen

Speelronde 14, donderdag 4 mei, The Sheffield Arena, Sheffield Peter Wright v Adrian Lewis Raymond van Barneveld v Dave Chisnall James Wade v Gary Anderson Michael van Gerwen v Phil Taylor

Speelronde 15, donderdag 11 mei, GE Oil & Gas Arena, Aberdeen Dave Chisnall v James Wade Phil Taylor v Adrian Lewis Peter Wright v Raymond van Barneveld Michael van Gerwen v Gary Anderson