De Vrij herstelt snel en kan weer spelen

"De Vrij? Hij is in orde. Iedereen is beschikbaar, behalve Federico Marchetti", liet Lazio-trainer Simone Inzaghi vrijdag op een persconferentie weten. Sassuolo is zaterdag de tegenstander. "Een goede prestatie is noodzakelijk. We moeten weer gaan winnen."

De 25-jarige De Vrij moest door zijn blessure vlak voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije afhaken bij het Nederlands elftal. De oud-speler van Feyenoord kwam dit seizoen 21 keer in actie in de Serie A. Hij maakte in die duels één doelpunt.