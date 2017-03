Maaskant haalt kung fu-trainers naar Go Ahead

"We hebben deze week voornamelijk gebruikt om duidelijkheid te scheppen naar de spelers toe", vertelt Maaskant. Dat hebben we op drie manieren gedaan: met individuele gesprekken, groepsgesprekken en in de trainingen. Bij die eerste twee hebben we ook actief gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Wat gaat al goed en wat moet beter. Die vraag stond centraal."

Go Ahead Eagles staat momenteel laatste in de Eredivisie, met twee punten achterstand op nummer 17 ADO Den Haag. Zondag gaat het elftal van Maaskant op bezoek bij FC Twente. "Zij zijn het kwalitatief betere team dat ook veel de bal zal hebben. Maar we zullen sowieso kansen krijgen, al dan niet in de counter met onze snelle aanvallers", aldus Maaskant, die weer de beschikking heeft over de van een blessure teruggekeerde Marcel Ritzmaier.