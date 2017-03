United lang zonder Smalling en Jones

Smalling werd maandag al gefotografeerd met een brace om zijn been. Jones heeft last van een teen. Behalve Smalling en Jones kan Mourinho zaterdag voor het Premier League-duel met West Bromwich Albion ook niet beschikken over de geschorste Zlatan Ibrahimovic en Ander Herrera. Paul Pogba is geblesseerd.

Mourinho wilde echter niet te lang stilstaan bij de afwezige spelers. "De belangrijke spelers zijn zij die klaar zijn om te spelen." Een van die spelers is Wayne Rooney die hersteld is van een knieblessure.