Klaassen hoopt dat Feyenoord 'van slag raakt'

“Ze zijn heel steady", aldus de Ajacied tegenover FOX Sports. "Ze doen het gewoon goed, ze winnen bijna alles. Ze spelen niet alles geweldig, maar ze spelen heel aardig. Wij moeten alle wedstrijden winnen en hopen dat Feyenoord nog wat laat liggen.”

Steven Berghuis kijkt uit naar het bezoek aan de Amsterdam Arena. "Ik heb er wel zin in, zeker. ik verwacht een mooie wedstrijd tussen twee teams die moeten winnen. In de Kuip was het al heel speciaal. Nu zijn we wat verder in het seizoen en gaan de beslissingen vallen. Dat maakt het alleen maar specialer."