De 21-jarige Nick Kyrgios is dan de opponent van de 14 jaar oudere Zwitser. In zijn kwartfinale tegen Alexander Zverev sloeg de 'bad boy' uit Australië twee geniale ballen.

Twee keer leek zijn opponent uit Duitsland hem in de tang te hebben, maar beide keren won Kyrgios op schitterende wijze het punt van Zverev. Bekijk HIER en HIER de kunststukjes van Kyrgios.

Foto: EPA

De nummer 16 van de wereld treedt voor de tweede keer in zijn loopbaan aan tegen Federer. In 2015 verschalkte hij de Zwitser in een thriller in Madrid. Een jaar eerder won hij op Wimbledon al eens van Rafael Nadal. Dit jaar nam hij Novak Djokovic in Acapulco en Indian Wells te grazen.