De Spaanse tennislegende versloeg in de halve eindstrijd de grillige Italiaan Fabio Fognini in twee sets: 6-1 en 7-5. Nadal gaat voor zijn eerste eindzege bij het Amerikaanse hardcourttoernooi. In 2005, 2008, 2011 en 2014 verloor de 30-jarige gravelkoning de finale.

Foto: EPA

Het zou zo maar kunnen dat hij net als twaalf jaar geleden in de finale Roger Federer treft. De 35-jarige Zwitser neemt het in de nacht van vrijdag op zaterdag op tegen Nick Kyrgios. Federer zegevierde in 2005 en 2006 in Miami.