Dankzij drie goals van de in Breda geboren spits wonnen de Brabanders met 4-0. Het betekende de vierde hattrick van Boere dit seizoen en zijn 31e seizoenstreffer in totaal. Sinds het seizoen 1991/1992 maakte geen enkels voetballer meer goals in de eerste divisie. In dat jaar maakte Erik Tammer voor Excelsior 33 treffers.

Boere heeft nog zes wedstrijden om Tammer te overvleugelen. Joop Schuman maakte namens Heracles ooit een recordaantal van 44 goals in de eerste divisie. Dat was in het seizoen 19959/1960.