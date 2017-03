Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Andrej Kramaric is de grote plaag van Hertha BSC.

Kramaric doet Hertha veel pijn

29 min geleden ANP

TSG Hoffenheim heeft vrijdag een belangrijke zege geboekt in de Bundesliga. Op bezoek in Berlijn won de club met 3-1 van Hertha BSC. Door de zege blijft Hoffenheim meedoen in de strijd om de Champions League-tickets. Hertha haakt voorlopig af.