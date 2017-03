De tweede ploeg uit Barcelona won vrijdag de thuiswedstrijd van Real Betis met 2-1 en houdt daarmee de nummers vijf en zes in de Spaanse competitie, goed voor deelname aan de Europa League, in zicht. Espanyol staat achtste.

Pas in de slotfase van de wedstrijd vielen vrijdag de beslissingen. Rubén Castro zetten de bezoekers met een strafschop op voorsprong in de 78e minuut. Tien minuten later zorgde Javi Fuego voor de gelijkmaker. Invaller José Antonio Reyes (33) zorgde ervoor dat de drie punten alsnog in Barcelona bleven.