De achttienjarige turnster kwam na een volledig programma tot 54,366 punten. Twee weken geleden kwam Thorsdottir bij de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart nog tot 50,632.

Sanne Wevers kwam bij haar oefening op balk niet in de buurt van haar score in de selectiewedstrijd van vorige week. Toen was haar oefening goed voor 14,466. Vrijdag moest ze met een oefening die is afgestemd op de nieuwe puntentelling genoegen nemen met een lagere score van 13,933. "Het viel deze keer net de verkeerde kant op allemaal'', zei ze over haar score.

Tisha Volleman kwam vrijdag tot een meerkampscore van 49,932 en Kirsten Polleman tot 51,032. Bondscoach Gerben Wiersma maakt maandag zijn selectie voor de EK bekend.