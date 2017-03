"Het is de omgekeerde wereld. Iedereen wordt gevraagd en benaderd met de vraag ’zou je bondscoach willen worden?’ Dat is helemaal niet aan de orde. Het is belangrijk dat de KNVB nu de tijd neemt om een duidelijke richting en werkwijze te kiezen. Als ze dat hebben gedaan, komt er een profiel uit en kan er iemand worden benaderd. Nu gaan we allemaal enorme rijtjes afvinken, terwijl de goede volgorde belangrijk is. Het is nodig dat de KNVB nu alles goed in kaart gaat brengen en een plan gaat uitstippelen voor de komende jaren. De rest komt daarna”, aldus de trainer van PSV.

Cocu, zelf 101-voudig international, is bezorgd over de gang van zaken bij het Nederlands elftal. „Het is vervelend dat deze situatie is ontstaan. Hier zat niemand op te wachten. Het is heel vervelend, dat we in de kwalificatiereeks in zo’n lastig parket zijn gekomen. Iedereen die betrokken is bij het Nederlands voetbal hoopt op plaatsing voor het WK. Ervaring op het hoogste niveau is voor spelers van groot belang.”