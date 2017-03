Van der Heijden is helemaal klaar voor aanvallend Ajax

„Let maar op, Bosz wil gewoon dominant zijn met zijn ploeg. Dat wil hij namelijk altijd, dat past bij zijn stijl en visie”, zegt de man die samen met Eric Botteghin het beste verdedigingsduo van de Eredivisie vormt. Samen met de Braziliaan zorgt hij voor een hechte defensie en samen staan ze ook hoog genoteerd in het klassement voor de Voetballer van het Jaar-verkiezing.

Foto: ANP

Saillant detail is dat Van der Heijden een product is van de Ajax-opleiding, al had Feyenoord in zijn jeugdjaren de deuren van Varkenoord net zo wijd voor hem openstaan. Een Ajacied voelt hij zich al lang niet meer, zegt hij. „Zoveel wedstrijden heb ik daar ook niet in het eerste gespeeld.” Wel is hij beter dan wie ook bekend met de aanvallende stijl van de Amsterdammers en kent hij alle tactische ideeën van Bosz dankzij hun periode samen bij Vitesse.

Van der Heijden, bijnaam ’Jan Scharie’ en vanwege al zijn passeerbewegingen en scharen ook echt de voetballende helft van het Rotterdamse verdedigingsduo, voorspelt dat Bosz vanaf de eerste minuut in de ArenA het gas erop zet. „Ik ga niet roepen dat Bosz extreem is in zijn voetbalideeën, maar hij wil absoluut de baas zijn op de helft van de tegenstander. Onder die druk zullen wij ons met Feyenoord moeten uitvoetballen.”

'Behoorlijk pissig'

In hun tijd bij Vitesse ging het ook weleens mis. De Feyenoorder kent de gevaren van de pressing die de ploegen van Bosz moeten uitvoeren. Als er één of twee in het elftal verzaken, kan de schade groot zijn. Met Vitesse ging Van der Heijden af en toe hard op zijn gezicht. „Iedereen moet meedoen en als dat niet gebeurt, kan hij behoorlijk pissig worden.”

Een andere tactische variant van Ajax wordt niet verwacht door de Feyenoorders. Van der Heijden: „Met Vitesse deden we ook nooit veel concessies. Als ik zie hoe Ajax tegen Kopenhagen speelde, dan weet je dat Bosz altijd van eigen kracht uitgaat. Ze moeten vol voor de winst gaan, zullen er alles aan doen om het hele stadion achter zich te krijgen en ze zullen ons het gevoel willen geven dat wij daar niet kunnen winnen.”