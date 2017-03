’Nagedacht over Neres of Kluivert in de spits’

„Het gaat gelukkig beter, want we zijn hem bijna anderhalve week kwijt geweest. Ik ben blij dat hij weer op het veld staat”, zei Peter Bosz. „Het is wel een vereiste dat hij de dag voor de Klassieker (vandaag, red.) volledig meetraint. Het is geen ideale voorbereiding naar een wedstrijd toe, nee.”

En: „Ik heb Kasper er natuurlijk liever wel bij, maar als dat niet lukt, lossen we het ook op.”

Mateo Cassierra en Bertrand Traoré zijn in dat geval de meest logische vervangers. Maar Bosz broedde ook op andere plannen. „Daar hebben we over nagedacht”, antwoordde de trainer of David Neres en Justin Kluivert ook alternatieven ’op negen’ zijn. „Die namen zijn de revue gepasseerd. Davy Klaassen is voor mij geen optie”, aldus Bosz.

„Of de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Italië (waarin Kenny Tete de voorkeur kreeg boven Joël Veltman, red.) me andere inzichten heeft gegeven, zie je morgen”, zei Bosz desgevraagd. „Het is helemaal niet vervelend om hier als coach mee om te gaan. Ik ben er trots op dat er zoveel spelers van Ajax bij het Nederlands elftal zitten. En helemaal trots als ze nog aan spelen toekomen. Ik stel gewoon de beste op en word daarop afgerekend.”