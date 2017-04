'Vrouw Federer fluit tegenstander Kyrgios uit'

Als Kyrgios in de tweede set een nieuw racket nodig heeft, duurt het wat lang voor de Australiër de verpakking open krijgt. Dat komt de badboy van het international tennis op flink wat gefluit van de tribunes te staan. En net op dat moment neemt een camera Mirka Federer in beeld. En ook zij lijkt te fluiten.

Stan Wawrinka

Ruim twee jaar geleden kwam Mirka ook al eens in het nieuws toen ze haar emoties niet onder controle had. Toen noemde ze Stan Wawrinka tijdens diens partij met haar man luid en duidelijk een 'crybaby'. Dat zorgde toen korte tijd voor wat strubbelingen tussen de twee Zwitserse vrienden, maar het gebeuren werd snel uitgesproken.

Rafael Nadal

Federer won zijn halve finale in Miami overigens in drie sets en staat in de finale tegenover Rafael Nadal. "Net als vroeger treffen we elkaar nu weer elk weekeinde", grapte de beste tennisser aller tijden nu hij voor de derde keer in korte tijd tegenover zijn rivaal staat.