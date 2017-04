premium

Robben op de bank; Huntelaar ook weer

56 min geleden

Arjen Robben begint bij Bayern München op de bank in het het duel FC Augsburg. De Oranje-international sloeg afgelopen dinsdag, zoals was afgesproken, de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Italië over nadat hij wel acte de présence had gegeven in het verloren WK-kwalificatieduel in Bulgarije.