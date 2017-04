Dolberg mist Klassieker tegen Feyenoord

Dolberg kampt al twee weken met liesklachten, opgelopen in de Europese confrontatie met FC Kopenhagen. De Deen kreeg toen een trap in zijn lies en miste daardoor een paar dagen later al de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-1).

Dolberg moest ook de WK-kwalificatiewedstrijd van Denemarken tegen Roemenië overslaan. Hij werkte in Amsterdam aan zijn herstel, maar dat vorderde niet zo snel als gehoopt.

Trainer Peter Bosz sprak vrijdag nog de hoop uit dat Dolberg toch zou kunnen meedoen tegen Feyenoord. Voorwaarde was wel dat hij tijdens de afsluitende training voluit zou kunnen meedoen. Dolberg liet zich zaterdag echter niet zien tijdens de oefensessie in de Amsterdam ArenA, die werd bezocht door een paar duizend fans.