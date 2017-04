Weer zilver voor Jaspers in wereldbekertoernooi

De locatie was dan verschillend, maar de uitkomst niet. Want opnieuw moest Jaspers, die nummer één staat op de wereldranglijst, buigen voor Sanchez. In Antwerpen werd het nog een barrage, in Luxor speelde de Spanjaard de sterren van de hemel. Na 10 beurten liet Sanchez de 40ste carambole noteren en bleef onze landgenoot op 28 geldige driebanders staan.

De finale bleef tot de laatste beurt zeker spannend. Tot aan de zesde beurt had de Brabander een lichte voorsprong (21-19) maar toen zette Sanchez de turbo aan en vier beurten later had hij het goud in handen.

In Luxor werd het tweede toernooi om de wereldbeker, die in handen van Dick Jaspers is, gespeeld. In het eerste toernooi van dit jaar, in het Turkse Bursa, verloor Jaspers in de finale van de Belg Frédéric Caudron. Ondanks de verloren finale kan de Brabander terugkijken op een uitstekend gespeeld toernooi.

Eind mei zal In de Vietnamese hoofdstad Ho Chi Min het derde toernooi om de wereldbeker worden gespeeld.