"Uiteindelijk was het voor mij een motivatie om in de Volta Limburg Classic voor de winst te gaan. Al ben ik blij dat ik onderweg geen materiaalpech had”, vertelde Canola, die de wedstrijd voor Xandro Meurisse en Nick van der Lijke (Roompot-Nederlandse loterij) wist te winnen.

Inbraakpoging

De waarde van de zestien De Rosa-fietsen bedraagt zeker 80.000 euro. "Wij kregen het ‘s ochtends pas te horen. Om half twee kwam het personeel van de ploeg er al achter dat er een inbraakpoging in de truck was gedaan. Daarop werd besloten om de wagens te verplaatsen. Om half zeven ‘s ochtends is het de dieven uiteindelijk alsnog gelukt om de fietsen te ontvreemden”, aldus Canola.

Het is niet voor het eerst dat fietsendieven het op professionele wielerploegen in Limburg gemunt hebben. Tijdens de Eneco Tour werd er op de parking van het NH-hotel in Randwijck een poging gedaan om in te breken bij wagens van Lotto-Jumbo en Dimension Data. Het lukten hen destijds niet om de sloten te forceren. Ditmaal sloegen dieven hun slag bij het Novotel.

Vreemde wereld

Maastricht staat in de top vier van steden met meeste aangiften tegen fietsendiefstal. De afgelopen jaren zijn wielerploegen vaker slachtoffer geweest van inbraak. Zo werden in oktober 2013 achttien fietsen van de Franse Europcar-formatie gestolen en enkele dagen eerder tientallen fietsen op het WK in Florence. "Niet alleen in Italië komt dit dus voor”, benadrukte de Italiaan Canola. "Dit soort trieste voorvallen geeft aan in welke vreemde wereld we leven.”