Van Persie bezogt Fenerbahçe late overwinning

De Nederlandse spits maakte in de 84e minuut van de uitwedstrijd tegen Kardemir Karabükspor het enige doelpunt: 0-1. Van Persie kreeg in het strafschopgebied een schot van Moussa Sow toevallig voor zijn voeten en tikte de bal vervolgens met links in de korte hoek langs de keeper.

Van Persie had net als Jeremain Lens en Gregory van der Wiel een basisplaats gekregen van Dick Advocaat. Dankzij het doelpunt van de topschutter aller tijden van het Nederlands elftal nam Fenerbahçe de derde plaats in de Turkse Süper Lig weer over van Galatasaray. De ploeg van Advocaat heeft één punt meer dan de club van Wesley Sneijder, die zondag Adanaspor treft.

De achterstand op koploper Besiktas bedraagt acht punten.