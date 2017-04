PSV doet plicht en kijkt ontspannen naar Klassieker

Wat de uitslag in de Amsterdam ArenA ook wordt, de Eindhovenaren spinnen er sowieso garen bij. Als Feyenoord wint, is PSV Ajax voorbij en heeft het de tweede plaats in handen. Winnen de Amsterdammers, dan mengt PSV zich met vijf punten achterstand op Feyenoord zich zelfs weer voorzichtig in de titelstrijd.

Cocu had Jürgen Locadia weer een basisplaats gegeven en dat was voor het eerst sinds 28 augustus tegen FC Groningen, waar de aanvaller zijn liesblessure opliep die hem maanden aan de kant zou houden. En Locadia liet op Het Kasteel zien dat hij weer helemaal terug is.

Kiezelhard

De eerste drie gevaarlijke momenten van Eindhovense kant kwamen allemaal op zijn naam. Eerst schoot de linksbuiten nog ver naast, een tweede poging ging via Rick van Drongelen net naast, en de derde poging was raak. Locadia controleerde een afgeslagen corner knap op zijn borst en schoot met zijn linkerbeen kiezelhard binnen.

Via Sherel Floranus (afstandsschot) werd PSV-goalie Jeroen Zoet halverwege de eerste helft aan het werk gezet, maar de grootste kans was voor Jerson Cabral. En daar ging een misverstand tussen Zoet en Hector Moreno aan vooraf. Cabral profiteerde van de miscommunicatie, maar schoot de bal in het zijnet.

Geklungel

Kort voor rust strafte PSV geklungel in de Sparta-defensie wél af. Van Drongelen beoordeelde een lange bal van Locadia verkeerd, en had niet gezien dat Marco van Ginkel in zijn rug zat. De Chelsea-huurling pikte de bal van Van Drongelen af, kapte hem uit en liet na een knap staaltje voetenwerk de 0-2 aantekenen.

Na rust was Sparta nog amper bij machte om het de PSV-verdediging moeilijk te maken. Craig Goodwin was nog het dichtst bij een doelpunt, maar zijn voorzet annex schot werd door Zoet uit de kruising getikt. PSV leek op weg naar een derde treffer toen Locadia een te korte terugspeelbal van Denzel Dumfries oppikte en op de paal schoot, waarna Van Ginkel alle tijd had om de 0-3 binnen te schieten.

Assistent faalt

Nog voordat Van Ginkel dat kon doen, floot scheidsrechter Danny Makkelie op advies van zijn assistent echter voor buitenspel. Iets wat onmogelijk was, omdat de bal van een Spartaan af kwam toen Locadia het leer mee nam. Santiago Arias luisterde zijn honderdste Eredivisieduel in blessuretijd nog bijna op met een treffer, maar de rechtsback trof de paal, waarna invaller Steven Bergwijn de rebound voorlangs schoot.