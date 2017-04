Utrecht verstevigt vierde plaats

Het openingsdoelpunt werd al vroeg in de eerste helft gemaakt door Sébastien Haller, het twaalfde doelpunt dit seizoen van de Franse spits. In blessuretijd maakte invaller Richairo Zivkovic de 2-0.

Furieus

FC Utrecht kwam furieus uit de startblokken. In hoog tempo werd Willem II met goed combinatiespel onder druk gezet. Dat leverde al na tien minuten het openingsdoelpunt op. Na een fraaie aanval schoot Haller na een voorzet van Kevin Conboy de 1-0 achter doelman Kostas Lamprou. Kort daarna verzuimde Sofyan Amrabat de marge te verdubbelen en de wedstrijd al vroeg op slot te gooien.

Na dat prima begin nam FC Utrecht het te gemakkelijk op. De ploeg bezondigde zich vooral op het middenveld te veel aan frivool voetbal. Willem II kon daardoor wat beter in de wedstrijd komen, maar veel kansen leverde dat niet op. De Tilburgers waren daarvoor in de eerste helft aanvallend te machteloos. Alleen Thom Haye was dicht bij de gelijkmaker. Hij schoot net naast.

Solide

Ook na de rust was FC Utrecht zonder goed te spelen de bovenliggende partij. Willem II was en bleef aanvallend nauwelijks gevaarlijk. Mede omdat de defensie van FC Utrecht solide verdedigde. Doelman David Jensen behoefde daardoor nauwelijks in actie te komen. Ook FC Utrecht kreeg weinig mogelijkheden om de bevrijdende 2-0 te scoren. Ook het inbrengen van Nacer Barazite en Zivkovic leverde amper gevaarlijke momenten op, totdat uiteindelijk Zivkovic in blessuretijd toch nog scoorde.

De spits was attent na een poging van Barazite, die via beide palen het doel uit ketste.