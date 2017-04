Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Atletico derde na winst op Malaga

Gisteren, 23:54 ANP

Atletico Madrid is dankzij een 2-0-zege bij Malaga Sevilla gepasseerd in de Spaanse competitie. De ploeg van de Argentijnse coach Diego Simeone staat nu derde met 58 punten, één punt meer dan Sevilla, dat zondag in actie komt tegen Sporting Gijon.