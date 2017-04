Geschorste Strootman ziet Dzeko schitteren

Dzeko opende in de twaalfde minuut de score en in de 56e minuut was hij opnieuw trefzeker. De 31-jarige spits heeft in de Serie A dit seizoen 23 keer gescoord en nam de koppositie op de topscorerslijst over van Andrea Belotti van Torino, die op 22 doelpunten staat.

Oranje-international Kevin Strootman ontbrak wegens een schorsing bij Roma, dat de derde overwinning op rij in de competitie behaalde en de achterstand op Juventus tot vijf punten verkleinde. De koploper speelt zondag de uitwedstrijd tegen nummer 3 Napoli.