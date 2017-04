premium

Titel op het spel in Klassieker

1 uur geleden

De strijd om het kampioenschap in de eredivisie krijgt zondag wellicht een beslissende wending. Ajax moet in de eigen ArenA koploper Feyenoord verslaan om nog kans te maken op de titel. Met nog zeven wedstrijden te gaan, hebben de Amsterdammers zes punten minder dan de aartsrivaal uit Rotterdam, die bovendien over een beter doelsaldo beschikt. PSV nestelde zich zaterdag tussen beide clubs in. De titelverdediger heeft nu vijf punten achterstand op Feyenoord.