Edison Cavani is de grote man bij Paris Saint-Germain.

Historische prijs voor Paris Saint-Germain

1 uur geleden

Paris SG heeft de eerste prijs van 2017 binnen. De topclub uit Parijs versloeg zaterdagavond in Lyon in de finale om de Franse Coupe de la Ligue rivaal AS Monaco met 4-1. Daarmee won de ploeg van de Spaanse trainer Unai Emery de prijs als eerste club ooit voor het vierde jaar op rij.