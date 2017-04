Er breken vanmiddag voor PSV negentig belangrijke minuten aan. In de ArenA staat de Klassieker op het programma. Wie moet winnen, Ajax of Feyenoord? "We gaan het afwachten. We hebben geen invloed op de wedstrijd. Je speelt altijd om kampioen te worden. dus dan zal Ajax moeten winnen. Dan zijn er nog mogelijkheden", stelde PSV-trainer Phillip Cocu voor de camera's van Fox Sports vast.

Al bleef Cocu ook realistisch: "Dan heeft Feyenoord natuurlijk nog steeds alles in eigen hand. Maar het blijft voetbal." PSV veroverde in Nederland de afgelopen twee jaar het kampioenschap, terwijl Ajax daarvoor een serie van vier aaneengesloten titels had neergezet. Bij Feyenoord wacht het legio sinds 1999 op de grote hoofdprijs.