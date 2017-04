PSV leek op weg naar een derde treffer toen Jürgen Locadia een te korte terugspeelbal van Spartaan Denzel Dumfries oppikte en op de paal schoot. Daarna had Marco van Ginkel alle tijd om de 0-3 binnen te schieten, maar het oordeel van de arbitrage luidde: buitenspel. Iets wat onmogelijk was, omdat de bal van een Sparta-speler kwam toen Locadia het leer mee nam.

"Dat kan natuurlijk nooit buitenspel zijn", reageerde Cocu tegenover Fox Sports. "Dat zie je ook aan de reacties van de spelers, zelfs de jongens die warm liepen. Achteraf heeft hij ook erkend dat het een fout was. Dat hoort bij voetbal, het is wel zuur. Marco had de bal voor het intikken. Aan het einde van de rit kan elke goal beslissend zijn. Fouten worden nu eenmaal gemaakt."

PSV is in de Eredivisie met Ajax verwikkeld in de strijd om de tweede plek, die recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Champions League. In theorie kunnen de Eindhovenaren ook nog kampioen worden, maar dan moet eerst een achterstand van acht verliespunten op koploper Feyenoord worden weggewerkt. Het doelsaldo kan na 34 wedstrijden wel eens doorslaggevend worden.