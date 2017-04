Cocu was na afloop meer dan tevreden over Hendrix en Locadia. "Ze laten een goede indruk achter op de training en maken het voor ons als staf heel erg moeilijk. Als ik eerlijk ben, zouden Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix vaker moeten spelen. Ze doen het allemaal uitstekend. Maar we kunnen niet iedereen op stellen. Vandaag heeft Gaston Pereiro niet gespeeld, ook hij is een speler met veel kwaliteiten."

Over Locadia, die het eerste doelpunt voor zijn rekening nam, was Cocu duidelijk. "Jürgen traint de laatste periode heel goed en dient zich aan. Dan krijgt hij een mogelijkheid. Blij dat hij na lang blessureleed zo'n belangrijke goal maakt. Belangrijk voor hem en voor ons als club zijnde. Zo zie je dat iedereen belangrijk is."

PSV kent in de tweede seizoenshelft een uitstekende reeks. De regerend landskampioen is nummer 2 Ajax in elk geval tijdelijk voorbij op de ranglijst. Ook wordt er in Eindhoven nog stiekem op de titel gehoopt. "Na de winterstop zijn we heel sterk bezig. Jammer dat we bij Feyenoord hebben verloren, anders hadden we helemaal een goede serie neergezet", aldus Cocu.