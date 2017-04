Kleine Kluivert gaat sterren voor in PSG-shirt

Patrick Kluivert is bij Paris Saint-Germain, de koploper in Ligue 1, technisch directeur en was bij de wedstrijd natuurlijk aandachtig toeschouwer. Later op de avond wonnen de grote namen van PSG, met natuurlijk een hoofdrol van Edison Cavani (twee doelpunten), de finale van de Coupe de la Ligue met 4-1 van AS Monaco. Daarmee werd betreffende prijs voor de vierde keer op rij gewonnen. Dat lukte een club in de Franse voetbalgeschiedenis nog nooit eerder.

Waar Justin Kluivert (17 jaar) zich vanmiddag opmaakt voor zijn eerste Klassieker in de hoofdmacht van Ajax, stal zijn broertje Shane gisteravond in Frankrijk dus al even de show. De kleine telg van familie Kluivert plaatste na afloop vol trots een foto, waarop hij samen met vader Patrick is te zien, op Instagram. "We hebben allebei gewonnen. Ik hou van PSG."

