Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

De titelstrijd tussen Ajax en Feyenoord barst vanmiddag in de ArenA los.

LIVEBLOG - Ajax leidt in Klassieker

48 min geleden

De titelstrijd in de Eredivisie nadert de climax. Er staat vanmiddag in de ArenA dan ook veel op het spel bij de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord. Zorgen de Amsterdammers voor een zinderend slot of neemt de Rotterdamse koploper een voorschot op de eerste titel sinds 1999? Telesport volgt de ontwikkelingen op de voet.