De Feyenoorder schoot na ongeveer dertig minuten - toen hij een corner wilde nemen - een tweede bal hard het publiek in.

De fans reageerden woede en gooiden met plastic bekers naar de buitenspeler van de aartsrivaal, die door de Rotterdammers wordt gehuurd van het Engelse Watford.

Ajax stond op dat moment al met 1-0 voor. Lasse Schöne knalde in de eerste minuut een vrije trap snoeihard raak. Even na het incident met Berghuis kwamen de Amsterdammers op 2-0. David Neres was de doelpuntenmaker.

